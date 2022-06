Was für eine süße Geste von Queen Elizabeth II (96). Vergangene Woche stand nicht nur in der britischen Hauptstadt alles im Zeichen der Feierlichkeiten des 70-jährigen Thronjubiläums der Monarchin. So wurden zwischen Donnerstag und Sonntag beispielsweise ein Dankesgottesdienst zu Ehren des Staatsoberhaupts abgehalten. Während der Feierlichkeiten ihres Platin-Jubiläums würdigte die Queen ihren verstorbenen Mann Prinz Philip (✝99) nun auch in besonderer Art und Weise.

Wie Mirror nun berichtete, gedachte die Monarchin des Verstorbenen am Sonntag ganz subtil. Bei ihrem finalen Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palace begeisterte die 96-Jährige in einem eleganten grünen Mantel die Massen. Passend dazu kombinierte die Queen einen farblich abgestimmten Hut sowie Perlenohrringe, eine Perlenkette sowie weiße Handschuhe. Alle Blicke auf sich zog allerdings eine kleine schwarze Trauernadel an der Kopfbedeckung von Prinz Harrys Großmutter, die zentral in der Mitte platziert war. Mit diesem leicht zu übersehenden Detail ihres Outfits brachte die Queen zum Ausdruck, dass sie ihren Mann ganz besonders an diesem besonderen Tag vermisst.

Auch ihr Sohn Prinz Charles fand während des Thronjubiläums einige rührende Worte für seinen verstorbenen Vater. "Deine 'Stärke und dein Halt' wird heute Abend sehr vermisst, aber ich bin mir sicher, dass er im Geiste hier ist", erzählte er in einem emotionalen Moment seiner Rede. Anschließend versicherte er, dass "mein Papa" die Show und die Party zu Ehren seiner Frau sicherlich sehr genossen hätte.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Die Royal-Family im Juni 2022 in London

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Juni 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de