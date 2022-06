Queen Elizabeth II. (96) hat ein paar aufregende Tage hinter sich! Seit Donnerstag fanden in Großbritannien im Rahmen des 70-jährigen Thronjubiläums des Staatsoberhaupts zahlreiche Veranstaltungen statt: Unter anderem wurde zu Ehren der Monarchin ein Dankesgottesdienst und ein riesengroßes Konzert vor dem Buckingham Palace abgehalten. Nach dem Abschluss der Feierlichkeiten meldete sich die Mutter von Prinz Charles (73) jetzt zu Wort: Die Queen bedankte sich mit einem emotionalen Statement bei ihrem Volk!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der britischen Königsfamilie wurde jetzt ein Brief von der Queen veröffentlicht – und darin fand die Monarchin liebevolle Worte für all diejenigen, die mit ihr zusammen das Jubiläum feierten. "Ich bin begeistert und tief berührt, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um mein Platinjubiläum zu feiern", freute sich die Regentin und fügte hinzu: "Die Güte, die Freude und die Verbundenheit, die in den vergangenen Tagen spürbar waren, haben mich inspiriert."

Zudem äußerte sich die Queen im Nachhinein auch dazu, dass sie einige Events aufgrund ihres Unwohlseins verpasst hat. "Auch wenn ich nicht an jeder Veranstaltung persönlich teilgenommen habe, so war mein Herz doch bei Ihnen allen – und ich werde Ihnen weiterhin mit der Unterstützung meiner Familie nach besten Kräften dienen", betonte die 96-Jährige.

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Mai 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum in London

