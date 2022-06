Glaubt Evanthia Benetatou (30) noch an eine Reunion mit ihrem Ex Chris Broy (33)? Noch während der Schwangerschaft mit ihrem gemeinsamen Kind George Angelos hatten sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Kampf der Realitystars-Teilnehmer getrennt – und das nicht gerade im Guten. Monatelang zankten sich die Ex-Partner in aller Öffentlichkeit. Mittlerweile haben sie für ihren Sohn einen Weg gefunden, miteinander klarzukommen. Aber gibt es auch noch Chancen, dass ihre Gefühle füreinander wieder aufflammen?

"Ehrlich gesagt, auf keinen Fall. Das Kapitel ist für mich ganz klar beendet und da gibt es auch kein Zurück mehr", betonte Eva in ihrer Instagram-Story. Sie fühle sich aktuell allein angekommen und vollkommen – und habe kein Interesse daran, einen Schritt rückwärts zu machen. "Was uns in Zukunft erwartet, ist viel schöner und aufregender", freute sie sich. Ein Liebes-Comeback schließt sie aber nicht nur mit Chris, sondern auch mit jedem anderen Ex-Freund aus. "Ich könnte diesem Menschen nie wieder vertrauen", erklärte die Griechin.

Aber ist Eva denn bereit, sich auf einen neuen Mann einzulassen und womöglich sogar ihre Familie zu vergrößern? Ein weiteres Kind käme für sie nur unter bestimmten Voraussetzungen infrage. "Wenn ich mir zu 100 Prozent sicher bin, dass seine Gefühle, seine Liebe und sein Interesse wirklich echt sind, ich Vertrauen habe, ihn selbst auch von Herzen liebe und wir gemeinsam als Paar wirklich angekommen sind, dann ja", schilderte sie. Eine Schwangerschaft erneut allein durchzustehen, sei für die Promi Big Brother-Bekanntheit undenkbar.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, Januar 2022

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

