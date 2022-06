Cathy wer? Das dachte sich wohl Dominik Stuckmann (30), als er auf Cathy Hummels (34) traf. Mit der vergangenen Bachelor-Staffel ist der Blondschopf in der deutschen Promiwelt angekommen. Der IT-Spezialist verteilte Anfang des Jahres die Rosen und fand in Anna Rossow (33) seine Traumfrau. Seither besucht das TV-Paar auch das ein oder andere Event. Mit Kenntnissen über die Stars und Sternchen kann der gebürtige Frankfurter dabei allerdings nicht glänzen. Cathy Hummels war Dominik kein Begriff, als er ihr begegnete!

Im Podcast "Heiliger Bimbam! – Anna und Dominik packen aus" erzählte der 30-Jährige von seinem Besuch bei den About You Awards: "Ich stand an der Bar und mir winkt jemand – und ich habe auch zurückgewunken. Anscheinend war das Cathy Hummels." Als er das Gesicht der Moderatorin sah, klingelte bei Dominik allerdings rein gar nichts. "Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nicht so wahrgenommen", räumte er ein.

Doch nicht nur Cathy schaffte es bis zu diesem Moment nicht auf Dominiks Radar. "Anna stand vor irgendeinem Fußballspieler. Wie hieß der? Mit den langen blonden Haaren", wandte er sich an seine Partnerin – und sprach damit von Rúrik Gíslason (34). Immerhin eine kann sich an diesen Situationen aber stets erfreuen. "Für Anna ist das immer ganz amüsant zu sehen, wie ich keinen kenne", merkte der einstige Rosenkavalier an.

Anzeige

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei den About You Awards im Mai 2022

Anzeige

Action Press / Simona Chioccia / ipa-agency.net Cathy Hummels bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Dominik sich in der Promiwelt nicht auskennt? Sehr sympathisch! Hm, etwas respektlos, finde ich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de