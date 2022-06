Daniela Katzenberger (35) zieht es doch wieder nach Deutschland! Zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (6) wanderte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im Jahr 2016 nach Mallorca aus. Die Zeit in der sonnigen Wahlheimat genießt die Familie in vollen Zügen und entspannt dort auch regelmäßig auf dem Wasser. Gegenüber Promiflash verriet Dani nun aber dennoch: Sie sehnt sich nach einer Rückkehr nach Deutschland!

Im Interview mit Promiflash sprach die 35-Jährige offen über ein mögliches Deutschland-Comeback und betonte: "Ich arbeite schon darauf hin." Wenn ihre Tochter etwas älter ist, wolle sie auf jeden Fall wieder zurück in die deutsche Heimat. "Für mich ist klar: leben hier mal kurz – okay. Aber sterben nicht. Ich will mich hier nicht verbuddeln lassen", betonte die Kultblondine lachend. Ihr Gatte und ihre Tochter lieben Deutschland ebenfalls. Doch noch gibt es für Lucas einen Grund zu bleiben: "Ich finde, dass Sophia hier so toll aufwächst."

Auch dass inzwischen Danis und Lucas' Mütter ebenfalls auf Mallorca leben, sei kein Grund, zu bleiben. Obwohl die Familie vor Ort sei, fehle es an anderen Dingen. "Es ist die Umgebung, die Sprache, das Essen", zählte die TV-Bekanntheit auf. Eine Sache vermisst das Paar aber ganz besonders: "Wir haben keinen richtigen deutschen Bäcker hier!"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia

Krick, Jens / ActionPress Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Dezember 2021

