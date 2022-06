Gerda Lewis (29) hat Lust auf einen Tapetenwechsel! Im Leben der einstigen Bachelorette ist momentan so einiges los. Vor wenigen Wochen wurden niedliche Liebesgerüchte um die hübsche Blondine laut – denn im Netz zeigte sie sich immer wieder totalvertraut und sogar knutschend mit dem diesjährigen Love Island-Teilnehmer Chris Jebens. Ihren Fans verriet sie daraufhin, dass sie immer noch Single sei. Veränderungen in ihrem Leben gibt es dennoch: Gerda wird für einige Monate ihren Wohnort verlegen!

Via Instagram teilt Gerda ihren Alltag immer wieder fleißig mit ihren Fans. So auch den mutigen Entschluss, den die 29-Jährige gefasst hat: Gerda wird für drei Monate in eine neue Stadt ziehen! "Ich bin irgendwie super super glücklich. Ich glaube, man sieht es mir auch an. Ich habe riesengroße Vorfreude. Der Mietvertrag steht und ich muss ihn nur noch unterschreiben", freute sich die Influencerin am Mittwoch in ihrer Story und fügte hinzu, dass sie ihr altes Apartment in Köln dennoch erst mal behalten will – immerhin könnte sich ihr probeweiser Umzug auch als Schnapsidee herausstellen.

Der Grund für ihren Umzug: Gerda will gerne die Erfahrung machen, sich alleine in ein neues Abenteuer zu stürzen. "Ich habe schon meine Freunde und Familie informiert und die waren natürlich alle nicht so begeistert, aber die konnten das natürlich verstehen", verriet sie weiter. In welche Stadt es Gerda zieht, ließ sie jedoch noch offen.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Mai 2022

