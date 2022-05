Ist sie nun wieder in festen Händen oder nicht? Gerda Lewis (29) sorgt öfters mal mit ihrem Liebesleben bei ihren Fans für Aufruhr. Zuletzt wurde der ehemaligen Bachelorette eine Liaison mit dem einstigen Love Island-Kandidaten Chris Jebens nachgesagt – die beiden teilten kurzzeitig ein Kuss-Video von sich im Netz. Doch geht da inzwischen mehr? Im Netz klärt Gerda ein für alle Mal ihren aktuellen Beziehungsstatus auf!

Via Instagram stand die 29-Jährige ihren Followern einmal mehr Frage und Antwort. In ihrem Story-Q&A wollte unter anderem ein Fan wissen, ob die blonde Beauty in einer Beziehung ist – und auf diese Frage hatte Gerda eine klare Antwort. "Nein, bin ich nicht", erwiderte die Influencerin mit einem glücklich wirkenden Smiley. Ob ihre Fans sich damit allerdings zufriedengeben werden?

Zuletzt hatte Gerda nämlich auffällig viel Zeit mit Chris verbracht. Vor wenigen Wochen zeigte sich das Ex-GNTM-Girl sogar dabei, wie sie den Kuppelshow-Kandidaten innig im Arm hält. Beide hatten zusammen mit Freunden einen entspannten Tag in Hamburg erlebt.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und "Love Island"-Chris im April 2022

Instagram / chris_cjay_ Gerda Lewis und Chris Jebens im April 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Mai 2022

