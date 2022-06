So wurde Prinz Louis (4) zum Star des royalen Wochenendes! Von Donnerstag bis Sonntag war ganz London im Ausnahmezustand – denn Queen Elizabeth II. (96) feierte ihr 70. Thronjubiläum. Ihr zu Ehren fanden viele Events statt, zu denen sich die gesamte königliche Familie versammelt hatte. Aber nicht nur beim Trooping the Colour stahl Mini-Prinz Louis mit süßen Gesten allen die Show, auch beim Festzug am Sonntag mischte er das Event ordentlich auf. Er ärgerte Herzogin Kate (40) und zog lustige Grimassen. Jetzt verriet Mike Tindall (43), warum Louis so lustig drauf war.

In seinem Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" kam der Mann von Zara Tindall (41) auch auf die Festlichkeiten zu sprechen und berichtete seinen Kollegen von den amüsanten Begegnungen mit dem Sohn von Prinz William (39) und Kate. "Louis wollte nur Spaß haben – zudem sind meine beiden Mädels immer schelmisch unterwegs – sie haben sich gegenseitig angestachelt", plauderte der Brite aus. Bei der Feier saß er mit seinen beiden ältesten Kindern hinter den Cambridges. Dann erzählte er aber noch von einem weiteren Grund für die aufgedrehte Art des Vierjährigen: "Es gab jede Menge Süßigkeiten – also gab es einen echten Zuckerschock."

Der ehemalige Profisportler gab aber zu, dass es für den royalen Nachwuchs nicht immer leicht sei, die langwierigen Events durchzustehen. "Es ist hart für sie. Sie sind alle jung, es ist eine lange Zeit", meinte er, fügte aber hinzu, dass es keine andere Option gebe. "Wie alle Eltern wissen, tut man einfach das, was getan werden muss", erläuterte er.

Getty Images Herzogin Kate und ihr Sohn Prinz Louis

Getty Images Mike und Mia Tindall hinter Herzogin Kate, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Getty Images Herzogin Kate und ihr Sohn Prinz Louis im Juni 2022 in London

