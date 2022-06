Anne Wünsche (30) fiebert auf die Geburt ihres Sohnes hin! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wird bald zum dritten Mal Mutter. Nach ihren Töchtern Juna und Miley darf die Influencerin sich nun über einen Jungen freuen. Auch den Babynamen hat sie bereits verraten: Der Kleine wird Sávio Elio heißen. Wenige Wochen vor der Entbindung hat Anne nun auch endlich ihre Kliniktasche gepackt!

In ihrer Instagram-Story gab die 30-Jährige preis, dass sie mittlerweile in der 37. Schwangerschaftswoche angekommen ist. "Bei mir ist alles gut. Ich bin nur extrem am Rumwuseln", berichtete Anne und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt fertig werden – am besten heute." Nachdem die Berlinerin die Babywiege aufgebaut hatte, ging es nun auch endlich daran, ihre Kliniktasche zu packen. "Ich bin bereit! Er kann kommen", meinte sie und teilte zur Bestätigung noch ein Foto von ihrer Tasche mit der Aufschrift "Mommy Bag".

Doch tatsächlich scheint der Schwangerschaftsendspurt Anne auch ziemlich emotional zu stimmen. Nach getaner Arbeit postete die Beauty noch eine Aufnahme in ihrer Story, in der ihr fast die Tränen kommen. "Kurz mal heulen", schrieb sie dazu – und wirkte dabei ziemlich niedergeschlagen.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 36. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Kliniktasche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de