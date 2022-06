Kurz vor dem Ende platzt der Traum vom Sieg! Heute fand das Halbfinale bei Kampf der Realitystars statt. Die neun Kandidaten mussten sich wieder in außergewöhnlichen Challenges beweisen und sich ihre Sendezeit erkämpfen. Doch auch kurz vor dem Finale hieß es wieder Abschied von einer Person zu nehmen: Die Teilnehmerin Iris Klein (55) musste in der heutigen Folge ihre Koffer packen und die Sala verlassen.

Die Mama von Daniela Katzenberger (35) kam persönlich als Letzte in die Villa dazu und musste jetzt schon wieder die Heimreise antreten. Denn bei der Stunde der Wahrheit waren einige Kandidaten nicht so gut auf die 55-Jährige zu sprechen: Sie wurde ganze sechsmal nominiert, weil sie mit ihrem Verhalten in der Villa ziemlich aneckte! Lediglich Elena (30) warf ihre Münze bei Malkiel ein, Yasin (30) erlaubte sich einen Scherz und gab seine Stimme seinem Bro Paco und Iris selbst entschied sich für Schäfer Heinrich (55).

War der Rauswurf etwa absehbar? Die Kandidaten durften in dieser Folge nämlich zweimal nominieren, auch wenn die erste Entscheidung anonym erfolgte und keine Konsequenzen hatte. Dabei traf es Iris ebenfalls hart, denn sie erhielt die meisten Stimmen. Anstatt die Gruppe damit zu konfrontieren, trat die Mutter von Jenny Frankhauser (29) den Rückzug an. "Ich hab kein Bock gehabt, mich denen jetzt zu stellen. Ich wusste, dass die mich nominieren. Was für Feiglinge", rechtfertigte sie ihr Verhalten.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast bei der Stunde der Wahrheit

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Juli 2021

