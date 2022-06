Was hatte sein TV-Buddy dazu zu sagen? Bei Temptation Island wurde es in der vergangenen Folge emotional. Denn die Kandidatin Michelle erfuhr, dass ihr Partner Marc-Robin sie betrogen hat, weswegen sie daraufhin das Experiment abbrach. Der Karlsruher musste direkt zum Lagerfeuer. Diese Nachricht bekamen auch die anderen Teilnehmer, wie etwa Credo mit. Trotz Zweifel wollte Letzterer bis zuletzt daran glauben, dass Marc-Robin treu geblieben ist. Was ging Credo dann durch den Kopf, als sein Kumpel zum Lagerfeuer musste?

"Mir wurde in dem Moment bewusst, dass wir mit unserer Vermutung doch recht haben, Michelle die Bilder erhalten und dementsprechend abgebrochen hat", erklärte Credo nun ehrlich im Interview mit Promiflash. Zuvor hatten er, Nikola und Abdu gerätselt, ob zwischen Marc-Robin und der Verführerin Laura was gelaufen sein könnte. Denn die beiden kamen sich verdächtig nahe. Den Kuss konnte er vor den anderen Männern aber verstecken. Deshalb wollte Credo den Betrug wohl erst mal auch nicht glauben.

Marc-Robin versuchte mit allen Mitteln, den Fremdflirt vor den anderen zu verstecken. So hielt er Mikros zu, sprach mit Laura nur in Ecken, in denen keine Kameras waren, und küsste sie auch heimlich auf der Toilette. Doch die Verführerin erzählte in den Einzelinterviews detailliert, was vorgefallen ist, um Marc-Robin auffliegen zu lassen.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

Temptation Island, RTL Michelle, Kandidatin bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Credo, "Temptation Island"-Kandidat 2022

RTL Laura und Marc-Robin bei "Temptation Island"

