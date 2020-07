Und schon wieder sorgt Kelly Brook (40) für eine brodelnde Gerüchteküche! Die britische TV-Bekanntheit ist seit mittlerweile fünf Jahren glücklich mit dem 34-jährigen Model Jeremy Parisi zusammen. Das Paar sorgte in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal für Verlobungs-Spekulationen, als die Schauspielerin mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet wurde. Bisher hat es sich aber noch nie als wahr herausgestellt. Doch ist es jetzt vielleicht wirklich zu einem Antrag gekommen?

Am Donnerstag lud Kelly eine Instagram-Story hoch, die Fans ins Stutzen brachte. Eigentlich wollte sie mit dem Bild lediglich ihre neue Maniküre zeigen, doch die wird durch das glitzernde Schmuckstück an ihrem Ringfinger in den Schatten gestellt. Ist das etwa ein Verlobungsring? Die 40-Jährige hat sich bisher nicht zu den Vermutungen ihrer Fans geäußert.

Als im vergangenen Jahr über eine nahende Hochzeit gemunkelt wurde, dementierte Kelly die Schlagzeilen gegenüber The Sun. "Wir haben bisher noch nicht wirklich darüber geredet. Er ist ein ganzes Stück jünger als ich und er hat noch eine Menge in seinem Leben vor. Also werde ich nicht anfangen, ihm Druck zu machen", erklärte die "Piranha 3D"-Darstellerin damals.

Instagram / iamkb Kelly Brook, TV-Bekanntheit

Jeff Spicer/Getty Images for Eastern Seasons Kelly Brook und Jeremy Parisi beim Eastern Seasons 2015 Gala Dinner

Getty Images / John Phillips Kelly Brook, Sexiest Woman Alive von 2005



