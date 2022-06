Erste Bilder von Shakira (45) und Gerard Piqué (35) nach dem überraschenden Liebes-Aus! Nachdem erste Gerüchte laut geworden waren, bestätigte die Sängerin schließlich: Nach zehn gemeinsamen Jahren und zwei Kindern gehen sie und der Profifußballer getrennte Wege. Der Grund dafür soll angeblich die Untreue des Sportlers gewesen sein. Das Familienleben scheint aber trotz der Trennung weiterzugehen: Nun wurden Shakira und Piqué gemeinsam gesichtet!

Für seine Söhne rauft sich das Ex-Paar offenbar zusammen. Nun war die Familie am Flughafen in Barcelona. Zuvor hatte der siebenjährige Milan in Tschechien ein Baseballspiel mit der U-10-Mannschaft und wurde dabei von seinen Eltern unterstützt. Auf keinem der Schnappschüsse sind Piqué und Shakira allerdings gemeinsam zu sehen. Nacheinander liefen die beiden vom Gate zum Ausgang. Dabei trugen sie legere Looks und die 45-Jährige versteckte sich hinter einer Sonnenbrille.

Abseits der Familie soll Piqué sein neues Single-Leben aber schon mehrfach in Nachtklubs und in Begleitung einiger Frauen gefeiert haben, wie El Periódico berichtet. Außerdem lebt der Kicker angeblich alleine in seiner alten Wohnung in Barcelona.

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im Mai 2014

Action Press / Splash News Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan im Juni 2022

Action Press / Splash News Gerard Piqué am Flughafen in Barcelona im Juni 2022

