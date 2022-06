Bald kann Bre Tiesi ihren Nachwuchs endlich in den Armen halten! Ende Januar wurde publik, dass das Model und der Comedian Nick Cannon (41) gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Während es für die Laufstegschönheit das erste Kind ist, ist es für den TV-Star bereits das Achte. Mittlerweile ist die werdende Mutter bereits im Schwangerschaftsendspurt angekommen. Wenige Wochen vor der Entbindung präsentierte Bre nun noch einmal ihren prallen Babybauch!

Paparazzi lichteten die 31-Jährige am Montag im kalifornischen Calabasas vor einem Starbucks ab. Sie trug eine schwarze Hose und kombinierte dazu eine durchsichtige Bluse und einen schwarzen BH. Durch den durchsichtigen Stoff kam Bres Babybauch in dem Outfit perfekt zur Geltung. Ihren Look rundete die gebürtige US-Amerikanerin zusätzlich noch mit einer roten Birkin Bag ab.

Dass Bre total glücklich mit ihrem Partner ist, beweist sie immer wieder im Netz. Erst vor wenigen Tagen feierten die Turteltauben ihren Babymoon. "Ich kann es immer noch nicht glauben... Baby, Mami und Papi lieben dich schon so sehr", schrieb sie zu einer Reihe von Fotos auf ihrem Instagram-Account.

Bre Tiesi, Model

Bre Tiesi im Juni 2022 in Calabasas

Nick Cannon mit Bre Tiesi

