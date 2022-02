Nun ist es offiziell! Nick Cannon (41) und seine Freundin Bre Tiesi werden in wenigen Monaten Eltern. Für das Model ist es das erste Kind, für Nick bereits das achte. Dass die Babynews so viral gehen, damit hätte die werdende Mutter allerdings nicht gerechnet. Bre gestand nun, dass sie ihre Schwangerschaft auch nach der Verkündung noch so privat wie möglich halten möchte!

In ihrer Instagram-Story beschrieb Brie ihre aktuelle Gefühlslage: "Von dem Tag an, an dem ich erfuhr, dass ich schwanger bin, war ich überglücklich und voller Freude. Ich bin unglaublich aufgeregt und freue mich darauf, Mama zu werden." Aber dass ihre Schwangerschaft ein derartiges mediales Interesse hervorruft, hat das Model zu Beginn entsetzt: "Das war nicht die Art und Weise, wie ich gehofft hatte, diese Nachricht zu teilen – besonders, wenn man bedenkt, dass ich in der Lage war, fast meine gesamte Schwangerschaft geheimzuhalten."

Abschließend schrieb Brie: "Ich kann es kaum erwarten meinen Sohn kennenzulernen." Immerhin ist für die Beauty im Gegensatz zu ihrem Liebsten das Abenteuer völlig neu. Der werdende Papa bestätigte die Babynews in seiner Show und freut sich über seine wachsende Kinderschar – er hat ja bereits sieben Kinder von vier verschiedenen Frauen.

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi im November 2021

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi, Model

Getty Images Nick Cannon, Comedian

