Chris Pratt (42) findet liebevolle Worte für seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (32)! Für den Guardians of the Galaxy-Darsteller und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (74) könnte es momentan nicht besser laufen. Erst vor wenigen Tagen bestätigten die beiden, dass sie stolze Eltern ihres zweiten gemeinsamen Nachwuchses geworden sind. Die Geburt von Töchterchen Eloise verkündeten die beiden stolz im Netz. Nun teilten die Turteltauben ein weiteres niedliches Ereignis mit ihren Fans: Zum dritten Hochzeitstag machten sich Chris und Katherine süße Liebeserklärungen!

Via Instagram richtete Chris am Mittwoch einige niedliche Worte an seine Liebste. "Alles Liebe zum Jahrestag an meine starke, bezaubernde, kluge, liebenswerte, starke und barmherzige Frau. Ich bin so ein glücklicher Mann [...]. Die Kinder und ich können sich so glücklich schätzen, dich zu haben", schrieb der Schauspieler zu einer Auswahl von niedlichen Bildern der beiden.

Auch Katherine gratulierte Chris auf ihrem Instagram-Account zu ihrem dritten Hochzeitstag. "Ich liebe dich jeden Tag mehr und bin so glücklich, das Leben gemeinsam mit dir zu leben. Du bist der beste Ehemann, Partner und Vater jemals", hieß es unter anderem unter einer schwarz-weißen Bilderreihe der beiden Verliebten.

Anzeige

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Kuss-Selfie von Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de