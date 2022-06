Der wohl bekannteste DSDS-Sieger hat heute Geburtstag! Pietro Lombardi (30) gewann die Castingshow vor rund zehn Jahren – und bis heute bringt er erfolgreiche Sommerhits und emotionale Balladen raus. Auch mit seinem damaligen Mentor Dieter Bohlen (68) steht er noch in Kontakt und brachte vor Kurzem sogar ein Feature mit dem Poptitan raus. Seine zahlreichen Fans auf Social Media unterhält er zudem mit witzigen Livestreams. Heute denken sie ganz besonders an das Talent: Denn Pietro ist 30 Jahre alt geworden!

Der 30. Geburtstag ist wohl für viele ein ziemlich wichtiger. So scheint es ab diesem Alter in einigen Lebenslagen ernst zu werden. Doch für Pietro wurde es schon früher so richtig ernst. Denn seit 2011, also seitdem er ein Teenie war, steht er in der Öffentlichkeit und begann mehrere Projekte. Fast alles, was er anfasst, konnte zu Gold zu werden. Viele seiner Tracks landeten nach der Veröffentlichung sofort auf Platz eins der Charts. Das Lied "Phänomenal" hielt sich ganze 14 Wochen an der Spitze. Dabei erzählt Pie offen: Mit seiner Musik nimmt er nicht am meisten ein.

In einem Interview bezeichnet er sich selbst als "Franchiser". Pietro habe eigene Firmen, Immobilien und sogar "einen Supermarkt". Er brachte tatsächlich sein eigenes Eis auf den Markt, verdient auch als Influencer sein Geld und ist regelmäßig im TV zu sehen. Über die Jahre nahm er beispielsweise an Schlag den Star teil, zeigte seine Kochkünste bei Grill den Henssler oder war selbst Juror bei DSDS. Seine Fans scheinen trotz allem nicht genug von ihm und seiner ansteckenden guten Laune zu bekommen.

Dass aber dann auch nicht immer alles glattläuft, offenbarte Pietro vergangenes Jahr in einem emotionalen Interview. Darin thematisierte er unter anderem sein Seelenleben und gab zu: "Ich habe mich irgendwie selbst verloren." Er machte sich damit angreifbar – aber wurde wohl gleichzeitig noch menschlicher und liebenswürdiger für seine Sympathisanten. Dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, liebt seine Community.

Deswegen folgen ihm mittlerweile auch über zwei Millionen Menschen auf Instagram. Dort gewährt Pie ganz intime Einblicke in seinen Alltag – dazu gehört selbstverständlich das Papa-Dasein. Denn mit seiner Ex-Frau hat der 30-Jährige den gemeinsamen Sohn Alessio (6). Wie glücklich und stolz ihn der kleine Mann macht, wird in seinen Postings immer wieder deutlich. Daher dürfte die Vaterschaft für Pietro auch der größte Erfolg sein.

