Liegt hier Liebe in der Luft? Erst zu Beginn des Monats hat Sarah Lombardi (27) die Trennung von ihrem Roberto bekannt gegeben. Dafür verbringt sie nun umso mehr Zeit mit einem anderen Mann: dem Eiskunstläufer Joti Polizoakis (24). Bei Dancing on Ice lernten sich die Sängerin und der Eiskunstläufer kennen und holten sich gemeinsam den Gewinnertitel. Kurz danach verkündeten sie sogar, weiterhin als Eiskunstlauf-Paar für "Holiday on Ice" auf der vereisten Bühne zu stehen. Jetzt geht es für die beiden zusammen in den Urlaub und auch Sohn Alessio (4) ist dabei. Ist da also mehr als nur Freundschaft zwischen Sarah und Joti?

Über ihren jeweiligen Instagram-Account posteten Sarah und Joti einige kurze Eindrücke von ihrer Reise. Auf denen ist deutlich zu erkennen, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt und auch Alessio scheint mit Joti gut auszukommen. Viele Fans des "Dancing on Ice"-Paars spekulieren deswegen, dass die "Nur mit Dir"-Interpretin und der Eiskunstläufer mehr als nur Freunde sind: "Seid ihr eigentlich ein Paar? Wenn ja, ich würde es schön finden, ihr passt zusammen", oder "Ich glaube, die zwei sind ein Paar. Würde mich jedenfalls sooo freuen", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare auf Jotis Profil.

Aus ihrer intensiven Zusammenarbeit bei "Dancing on Ice" hat sich eine innige Beziehung zwischen ihnen entwickelt. Gegenüber Promiflash verriet Sarah kürzlich, dass eine wahre Freundschaft zwischen ihr und Joti entstanden ist: "Ich bin sehr dankbar, dass ich einen Freund fürs Leben gefunden habe!" Sie schätzt ihn sehr, bislang jedoch nur als Freund.

Instagram / jotipolizoakis Sarah Lombardi und Joti Polizoakis, Dezember 2019

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Sarah Lombardi und Joti Polizoakis

HOLIDAY ON ICE / Martin Miseré Sarah Lombardi und Joti Polizoakis

