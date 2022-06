Für Yeliz Koc (28) waren es aufwühlende Wochen! Die Ex-Partnerin von Jimi Blue Ochsenknecht (30) ist zurzeit bei Kampf der Realitystars zu sehen. Bei den Dreharbeiten im Januar und Februar lernte das einstige Bachelor-Girl ihren Mitstreiter Paco Herb kennen. Zwischen den beiden funkte es schnell und die Beauty schien sich eine gemeinsame Zukunft auszumalen. Doch immer wieder machte sie sich in der Sala laut Sorgen – Promiflash verriet Yeliz nun, worum es ihr dabei ging.

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wohnten Yeliz und ihr Ex Jimi noch zusammen in Hannover. Als es mit Paco knisterte, fragte sie sich daher, wie das wohl zu Hause ankommen würde. "Ich möchte niemanden verletzten und wusste nicht, wie Jimi darauf reagiert", erklärte die Beauty im Gespräch mit Promiflash. Als die 28-Jährige in der Sala war, wartete Jimi mit Töchterchen Snow Elanie in Thailand im Hotel – möglicherweise war er für sie auch deshalb so präsent.

Da aus der Liaison schlussendlich aber nur eine Freundschaft wurde, kam es auf die Befürchtungen gar nicht so sehr an, fügte Yeliz hinzu: "Jetzt im Nachhinein war meine Sorge unbegründet." Während der Produktion der TV-Show war das allerdings noch nicht abzusehen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

