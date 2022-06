Bei Kampf der Realitystars wurde es in dieser Woche romantisch: Denn Paco Herb und Yeliz Koc (28) bekamen von der Produktion einen lauschigen Abend im Thai-Ny-Haus geschenkt. Bei den beiden Kandidaten hatte es am Set mächtig gefunkt – auch wenn aus der Romanze später eine Freundschaft wurde. Bei Kerzenlicht und Wein lernten sich die zwei näher kennen. Promiflash verriet Paco jetzt, ob er sich damals mehr vorstellen konnte.

"Es war schön, mal ein bisschen Zeit für sich zu haben", erzählte Paco im Gespräch mit Promiflash. Mit so vielen Mitbewohnern um sich herum könne es nämlich schnell anstrengend werden. Er habe sich auch gefreut, Yeliz besser kennenzulernen, auch wenn er damals nicht zu weit plante: "Zu dem Zeitpunkt war es noch viel zu früh, um über eine gemeinsame Zukunft zu sprechen." Sie hätten damals einfach zusammen den Moment genossen.

Auch heute habe er noch gute Erinnerungen an die Tage unter der Sonne Thailands, berichtete der ehemalige Love Island-Sieger – so lange sei der Dreh ja auch noch nicht her: "Ich schaue mir die Folgen gerne an und blicke gerne auf die Zeit zurück. 'Kampf der Realitystars' war eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Paco Herb bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

