Stefanie Giesinger (25) lässt sich nicht in die Karten schauen. Die neunte Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist seit rund sechs Jahren mit dem Briten Marcus Butler zusammen. Doch nun machen Gerüchte über eine mögliche Trennung die Runde. Das Model streut auch selbst immer wieder Salz in die Wunde, indem es kryptische Stories postet und den Spekulationen damit Futter gibt. Nun gab Steffi erneut einen weiteren möglichen Hinweis auf ihre Trennung von Marcus.

Auf Instagram teilte die 25-Jährige in ihrer Story ein Foto von einer Notiz, welche die Überschrift "Hot Girls Summer" trug. Darunter befanden sich einige Punkte, an denen das Model offenbar an sich arbeiten möchte. Zusammenfassend schrieb sie unter ihre Liste: "Konzentriere dich nur auf dich selbst, Girl." Doch das war noch längst nicht alles, denn mehrere Stunden später teilte sie ihren Fans mit, dass sie bald umziehen möchte: "Ich werde gleich eine Wohnung besichtigen, in der ich mir hoffentlich ein Zuhause aufbauen kann." Ob der Tapetenwechsel allerdings ohne oder mit Marcus stattfinden soll, erwähnte die Beauty nicht.

Vor einigen Tagen sorgte Steffi mit einer Story bei ihren Fans schon einmal für Verwirrung. Sie postete ein Foto mit ihren Cousins, das sie unter anderem mit folgendem Satz versah: "Okay, seit wann stehen alle auf meine kleinen Cousins? Wann ist das passiert? Aber ja, wir sind Singles." Daraufhin reagierten viele ihrer Fans besorgt und sahen in den Worten ein mögliches Liebes-Aus zwischen Marcus und dem Model.

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Dezember 2021

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Instagram/stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im April 2022

