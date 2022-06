Ist bei Marcus Butler (30) und Stefanie Giesinger (25) etwa Schluss? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin und der Brite sind seit 2016 zusammen. Regelmäßig bewiesen die Turteltauben in den vergangenen Jahren auf Events und mit süßen Pärchen-Pics im Netz, wie verliebt sie ineinander sind. Zu Beginn des Jahres 2021 schafften sie sich sogar einen gemeinsamen Hund namens Heinzi an. Doch gehen das Model und sein Schatz mittlerweile längst getrennte Wege? Ein neues Posting von Steffi sorgt nun für Spekulationen...

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty aus Kaiserslautern nun ein paar Aufnahmen mit ihren jüngeren Cousins Mike und David. Auf einem Bild posieren die zwei Hotties oben ohne neben ihr – und die Fans sind hin und weg. Die 25-Jährige wurde daraufhin von einigen Followern gefragt, ob die beiden denn noch zu haben sind. "Okay, seit wann stehen alle auf meine kleinen Cousins? Wann ist das passiert? Aber ja, wir sind Singles", schrieb Steffi dazu – und machte damit viele User stutzig. "Man sieht Marcus gar nicht mehr, hoffe bei euch ist alles okay?", fragte sich nur einer von vielen besorgten Nutzern unter einem ihrer letzten Beiträge.

Im Frühjahr schienen die Brünette und der ehemalige YouTuber jedenfalls noch total glücklich miteinander zu sein. Anfang März hatte Steffi zuletzt ein paar Aufnahmen mit Marcus gepostet. Damals machten Steffi und der 30-Jährige gemeinsam Urlaub in Portugal.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger YouTuber Marcus Butler und Model Stefanie Giesinger

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de