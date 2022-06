Ist Nick Cannons (41) Familienplanung etwa noch nicht abgeschlossen? Anfang des Jahres verkündete der Comedian, dass er mit seiner Partnerin Bre Tiesi ein Baby erwartet. Damit ist für ihn bereits Nachwuchs Nummer acht unterwegs. Vom Heiraten hält der Radiomoderator zwar nicht besonders viel, von Familienzuwachs aber wohl umso mehr: Denn für Nick ist wohl noch lange nicht Schluss – er kann sich nämlich noch weitere Kids vorstellen.

Auf die Babyfrage kam der 41-Jährige jetzt in einer Ausgabe des Podcasts "Lip Service" zu sprechen. Es seien nämlich Gerüchte im Umlauf, dass der wenig monogame Nick zurzeit gleich drei Babys erwarte. "Was heißt erwarten... Sagen wir es so, der Storch ist unterwegs", antwortete der baldige Achfchpapa ausweichend. Ob der Nachwuchs schon gezeugt oder bloß geplant ist, ließ er dabei offen.

Nicks Wunsch scheint sich sogar schon in die Tat umzusetzen. Denn seine Babymama Abby De La Rosa ist ebenfalls wieder schwanger – und das Kind soll laut einem Insider von dem Comedian sein. Er selbst meldete sich dazu noch nicht zu Wort.

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi, Model

Getty Images The Masked Singer-Moderator Nick Cannon

Getty Images Nick Cannon, Moderator

