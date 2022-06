Jennifer Lopez (52) zeigt mit diesem Outfit nicht nur ihren Sinn für Fashion! Die Schauspielerin begeistert ihre Fans immer wieder mit ihren Looks und selbstverständlich mit ihrem Körper. Denn sie hat einen trainierten, aber auch kurvigen Body – für den die Beauty sehr hart trainiert. Für Red Carpets und Events legt sie ihre Sportklamotten aber weg und schmeißt sich in Schale – so auch jetzt: Denn J.Lo begeistert in einem besonderen Dress...

Zu der Premiere von ihrer eigenen Netflix-Doku "Halftime" erschien die 52-Jährige in einem Kleid, das eigentlich fast nur aus Cut-outs und Mesh-Einsätzen bestand. Darin kamen Jennifers schlanke Taille und schöne Kurven besonders gut zur Geltung. Denn sie gewährte einen Blick auf ihr Dekolleté und ihre blanken Hüften. Der Rest wurde von einem schwarzen Samtstoff bedeckt.

Auf Social Media präsentierte sie ihren Look ebenfalls und ihre Fans kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Sie ist die schönste Frau auf der Welt", oder: "Du bist eine Königin", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter ihrem Beitrag.

Anzeige

Mega / TheCelebrityfinder Jennifer Lopez im Juni 2022

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Jennifer Lopez im Juni 2022

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Jennifer Lopez bei der Premiere von "Halftime"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de