Bald bekommen seine Fans Ray Liotta in seiner letzten Serienrolle zu sehen! Der "Goodfellas"-Star ist im Mai völlig unerwartet verstorben. Den Berichten nach ist der Schauspieler einfach eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Er befand sich zu dem Zeitpunkt in der Dominikanischen Republik für die Dreharbeiten seines neuen Films "Dangerous Waters". Ob und wie der Verstorbene in dem fertigen Streifen zu sehen sein wird, ist noch unklar. Doch in "Black Bird" wird er definitiv eine Rolle spielen: Jetzt wurde der erste Trailer der neuen Serie mit Ray veröffentlicht.

In der kommenden Apple-TV-Show spielt Ray den Polizisten James, dessen inhaftierter Sohn Jimmy die Aufgabe hat, einem mutmaßlichen Serienmörder ein Geständnis zu entlocken. Der erste Teaser auf YouTube zeigt nun: Es wird düster! Jimmy, der von Hottie Taron Egerton (32) verkörpert wird, begibt sich in große Gefahr, um sich so seine Freiheit zu erkaufen. In einer Szene betont sein Vater alias Ray ganz emotional: "So ein Leben wollte ich nie für dich!"

Die meisten Kommentare unter dem Clip drehen sich um den Verstorbenen: "Verdammt, das wird wohl das Letzte sein, was wir von Ray Liotta sehen! Aber immerhin sieht die Serie bisher gut aus", beteuerte ein User. "Sieht superspannend aus! RIP Ray Liotta", schrieb ein weiterer Fan . "Black Bird" wird am 8. Juli auf Apple TV erscheinen. Werdet ihr reinschauen?

Getty Images Ray Liotta im Dezember 2021

Getty Images Taron Egerton im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Ray Liotta, Schauspieler

