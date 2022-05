Ray Liotta wird schmerzlich vermisst. Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass der Schauspieler im Alter von 67 Jahren überraschend verstorben ist. Den Berichten nach ist der "Goodfellas"-Darsteller eingeschlafen – und nie wieder aufgewacht. Fans und Schauspielkollegen haben den schweren Verlust bereits im Netz bedauert – und Ray ihre letzten Wünsche mit auf den Weg gegeben. Jetzt hat sich auch seine Verlobte Jacy Nittolo mit herzergreifenden Worten gemeldet.

"Ray und ich teilen eine tiefe Liebe, die ich für immer in meinem Herzen bewahren werde", schrieb die Partnerin des Verstorbenen auf ihrem Instagram-Kanal. Jacy teilte eine Reihe von Fotos, die sie in vertrauten Posen mit dem Filmstar zeigen – auch andere Familienmitglieder sind auf den Aufnahmen zu sehen. "Er war alles auf der Welt für mich und wir konnten nicht genug voneinander bekommen", betonte sie. Ray sei für die Brünette die wunderbarste Person überhaupt gewesen.

Unter dem emotionalen Posting sprechen zahlreiche Fans ihr Beileid aus und bewundern Jacy für ihre Stärke in der schweren Zeit. "Es tut mir leid, dass du ihn so früh verloren hast. Aber jetzt wirst du einen Engel haben, der für immer in deinem Herzen bleiben wird", versuchte jemand Trost zu spenden.

Anzeige

Getty Images Ray Liotta bei den Critics' Choice Awards 2020

Anzeige

Instagram / jacynittolo Ray Liotta und seine Partnerin Jacy Nittolo

Anzeige

Instagram / jacynittolo Jacy Nittolo und Ray Liotta

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de