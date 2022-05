Barbara Schöneberger (48) sorgt mal wieder mit einem Outfit für viele Lacher! Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Moderatorin aktuell erneut das Eurovision Song Contest-Fieber gepackt. Die Blondine moderiert wieder mal die Countdown-Sendung vor dem großen internationalen Musikspektakel am Samstagabend. Doch schon zu Beginn der Show waren die Zuschauer ein wenig verwirrt – und zwar von Barbaras diesjährigem ESC-Look!

Gemeinsam mit Michelle (50), Max Giesinger (33) und Thomas Hermanns (59) brachte sich die Autorin in der Show "Eurovision – Countdown for Turin" in ESC-Stimmung. Doch dabei stach besonders das extravagante Styling der 48-Jährigen ins Auge: Barbara trug ein grelles Kleid in Pink-Grün, das durch einen wilden Kragen und einen bunten Gürtel ergänzt wurde. Das Publikum lachte über diesen Look auf Twitter: "Und auch heute die Frage – warum hat Barbara Schöneberger einen Stylisten, der sie hasst?", schrieb ein User, ein anderer kommentierte: "Wenn du bei 'Die Sims' auf 'Zufällige Bekleidung' klickst."

Auch Barbaras Gäste amüsierten sich gut über das Outfit. Comedian Thomas Hermanns stichelte ganz keck: "Dein Kleid ist Pop, in der Mitte Folklore-Gürtel und unten Weihnachten in San Marino!" Wie gefällt euch der Look? Stimmt unten ab.

Getty Images Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

ActionPress Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Thomas Hermanns, Comedian

