Rebel Wilson (42) zeigte sich schon öfter mit ihrer neuen Freundin! Es waren erfreuliche Nachrichten, mit denen die Pitch Perfect-Darstellerin ihre Fans am Donnerstag auf Social Media überrascht hat! Sie ist wieder in festen Händen – und hat sich in eine Frau verliebt. Ihre Fans sind totalbegeistert von ihrem Outing und freuen sich über das Liebesglück der gebürtigen Australierin. Das niedliche Selfie war jedoch nicht das erste Mal, dass sich Rebel und ihre neue Freundin Ramona Agruma zusammen gezeigt haben!

Auch wenn Rebel ihre Beziehung via Instagram öffentlich gemacht hatte, war der Schnappschuss nicht der erste gemeinsame Auftritt des frischgebackenen Traumpärchens. Denn bereits im April sind die Schauspielerin und ihre Partnerin zusammen vor die Kameras getreten – und strahlten bei einem Ski-Event um die Wette.

Im Mai verkündete Rebel bereits in dem Podcast "U Up?" stolz, dass sie wieder verliebt ist. "Ich bin jetzt glücklich in einer Beziehung", plauderte sie aus und fügte hinzu, dass sie ihre Liebste durch einen guten gemeinsamen Kumpel kennengelernt habe. "Er dachte, wir würden uns gut verstehen und das taten wir auch", verriet sie weiter.

Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im April 2022

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de