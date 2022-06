Hatte Britney Spears (40) ihren ganz persönlichen Prinzessinnen-Moment? Gestern betraten die Sängerin und ihr Verlobter Sam Asghari (28) die nächste Stufe ihrer Beziehung. Zuvor mussten die beiden Schlimmes durchstehen. Kurz nach der Verkündigung ihrer Schwangerschaft im Mai gab die Blondine bekannt, ihr Kind verloren zu haben. In dieser Zeit hielten sie und ihr Liebster noch mehr zusammen und krönten ihre Liebe nun mit einer Hochzeit. Erschien Britney dazu in einer großen Kutsche und in gläsernen Schuhen?

Details über das Brautkleid sowie die Location lassen derzeit noch auf sich warten. Doch Paparazzi knipsten Aufnahmen von einer märchenhaften weißen Kutsche, in der Britney offenbar zu ihrer Hochzeitslocation fuhr. Diese erinnerte stark an das Gefährt aus dem beliebten Disney-Film "Cinderella". Bilder von der "Toxic"-Interpretin auf dem Weg zu ihrer Liebesheirat gibt es derzeit aber noch nicht.

Auch in was für ein Brautkleid sie schlüpfte, ist noch ein großes Geheimnis. Doch es wird höchstwahrscheinlich zu dem Prinzessinnen-Motto gepasst haben. Als hinreißende Braut verzauberte Britney sicher nicht nur ihren Gatten, sondern auch die Gäste, darunter angeblich Megastars wie Madonna (63) oder Paris Hilton (41).

APEX / MEGA Britney Spears' Hochzeitskutsche im Juni 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im September 2021

