Lisa Marie Straubes Familie steht immer hinter ihr! Die Influencerin sorgte im Sommer vergangenen Jahres für viele Schlagzeilen: Sie soll angeblich den Fußballer Mats Hummels (33) gedatet haben – und das, obwohl dieser offiziell ja noch mit seiner Frau Cathy (34) verheiratet ist. Seitdem muss die Beauty mit türkischen Wurzeln im Netz viel Kritik einstecken. Jetzt mischte sich sogar Lisas Mutter Anja ein – und nahm ihre Tochter in Schutz!

Auf Instagram teilte die 22-Jährige vor wenigen Tagen ein Selfie, auf dem sie in die Kamera lächelt. Doch bei einigen Usern kam das Bild überhaupt nicht gut an. "Frau Hummels ist hübscher. Frage mich, was Mats an dir findet" und "Etwas zu viel Hurentochter für meinen Geschmack", lauteten nur zwei von vielen fiesen Kommentaren unter ihrem Beitrag. Lisas Mama ließ es sich natürlich nicht nehmen, auf den Hate einzugehen. "Eine Hure bin ich zufälligerweise nicht. Da musst du mich mit jemandem verwechseln", schrieb sie dazu.

Die Netz-Bekanntheit selbst lässt sich von der harten Kritik jedenfalls nicht unterkriegen. Sie postete die Kommentare ebenfalls in ihrer Story – und reagierte gekonnt lässig auf die Hassnachrichten. "Ach ja, das gute alte Internet. Was für ein schöner Ort. Ganz viel Liebe für euch, ihr scheint sie zu brauchen", schrieb Lisa.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, April 2022

Anzeige

Instagram/lisa.straube Lisa Marie Straube im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de