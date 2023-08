Nach Mats-Hummels-Gerüchten: Ist Lisa Straube noch BVB-Fan?

Haben sich ihre Interessen inzwischen geändert? Lisa Marie Straube (22) sorgte vor zwei Jahren für Schlagzeilen: Der ehemaligen Tischtennisspielerin wurde eine Liaison mit Mats Hummels (34) nachgesagt, während der Kicker noch mitten im Ehedrama mit seiner Frau Cathy Hummels (35) steckte. Öffentlich geäußert haben sich die beiden zu den Gerüchten nie. Doch Lisas Fans vergessen wohl nicht so schnell und sprechen die Influencerin immer wieder auf ihren vermeintlichen Flirt an.

In einer Instagram-Fragerunde fragte ein Follower die Beauty, ob sie noch Fan von Mats' Verein Borussia Dortmund sei. Darauf hat Lisa eine klare Antwort: "Wieso denn auch nicht? Ich bin gebürtige Dortmunderin, lebe noch heute hier und war nie 'wegen eines Spielers' BVB-Fan. Ich denke, darauf wolltest du hinaus", stellt die 22-Jährige mit einem Lachen klar.

Inzwischen ist Lisa ohnehin wieder in festen Händen. Sie ist mit dem Too Hot To Handle: Germany-Kandidaten Furkan Akkaya zusammen. Immer wieder schwärmt die Brünette im Netz auch von ihrem Liebsten. "Er ist immer zu 100 Prozent ehrlich und spricht offen über Problemchen, damit wir eine Lösung finden. Er macht mich einfach mehr als glücklich!", schrieb sie in ihrer Instagram-Story

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Netzstar

Anzeige

Getty Images Mats Hummels, Fußballstar

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de