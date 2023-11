So läuft das neue Leben für Lisa Straube und Akka in Dubai

Sie wagt mit ihrem Liebsten einen Neuanfang im Ausland! Erst fünf Wochen ist es her, dass Lisa Marie Straube (22) samt Too Hot to Handle-Kandidat Furkan Akkaya und den gemeinsamen Hunden in das arabische Emirat ausgewandert ist. Die Influencerin, die Gerüchten zufolge eine kurze Affäre mit Fußball-Star Mats Hummels (34) gehabt haben soll, berichtet nun aus ihrem aufregenden neuen Leben: So gefällt Lisa die neue Wahlheimat Dubai!

In ihrer Instagram-Story stellt Lisa klar: "Ich kann absolut nichts Schlechtes sagen über das Leben als Frau hier in Dubai." Die gebürtige Dortmunderin fühle sich in ihrer neuen Heimat mehr respektiert und auch sicherer als in Deutschland: "Hier starrt dich nicht mal jemand unangenehm an, geschweige denn bringt irgendwelche dummen Sprüche."

Trotzdem bekäme das junge Paar häufig kritische Worte über ihre Wahlheimat Dubai zu Ohren. "Kein Land ist perfekt, überall gibt es politische Defizite", gibt Lisa zu. Dafür seien die Leute besonders hilfsbereit und freundlich. Und auch das sonnige Klima hat es den beiden angetan. Die Influencerin fasst zusammen: "Wir können sagen, dass wir uns hier in Dubai wohlfühlen und das ist alles, was zählt!"

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Juni 2023

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Netzstar

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Akka im April 2022

