Traumvilla: Lisa Straube und Akka wandern nach Dubai aus!

Lisa Straube (22) und Furkan Akkaya wollen noch mal ganz von vorne anfangen. Das letzte Jahr war turbulent für sie gewesen: Nachdem Lisa durch einen Flirt mit Mats Hummels (34) quasi über Nacht berühmt wurde, erlangte Akka durch die Teilnahme bei Too Hot To Handle: Germany Bekanntheit. Vor einem halben Jahr haben die beiden zueinandergefunden, wohnen bereits zusammen und haben zwei Hunde. Jetzt wagen sie einen riesigen Schritt: Lisa und Akka ziehen gemeinsam nach Dubai!

"Wir wollten gemeinsam komplett bei null anfangen und versuchen, uns geschäftlich etwas für die Zukunft aufzubauen, woran wir Spaß haben", erklärt Lisa Bild über die Umzugspläne. In Deutschland sei man von viel Neid umgeben – in Dubai sei das ganz anders. "Zudem ist Dubai bekannt dafür, selbstständige Leute aufzubauen und zu unterstützen. Es bestehen unendliche Möglichkeiten, man kann umsetzen, was man will", betont Akka. Bereits am vierten Oktober startet das Paar zusammen mit den Hunden in sein neues Leben: "Wir sind jung und haben nichts zu verlieren, so kitschig es klingen mag. [...] Selbst wenn es nicht klappen sollte, wäre es eine schöne Lebenserfahrung."

Ihr Traumhaus haben die beiden Influencer in dem arabischen Emirat bereits gefunden und schon für ein Jahr im Voraus die Miete bezahlt. Sie ziehen in eine schneeweiße Villa auf einem 14.000 Quadratmeter großen Grundstück. "Das Haus wurde vorab möbliert, ist vollausgestattet, wir können direkt einziehen und durchstarten. Es gibt überall weißen Marmorboden, Deckenbeleuchtung. Es ist wirklich ein Traumhaus", schwärmt Lisa.

