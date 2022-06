Dana Schweiger (54) scheint mit der Partnerwahl ihrer zweitältesten Tochter sehr zufrieden zu sein! Ende Mai machte Luna Schweiger (25) die tollen Neuigkeiten publik, dass sie seit einem halben Jahr mit dem Fußballer Kevin von Anhalt (27) zusammen ist. Bislang hatten sich die Eltern der Schauspielerin aber noch nicht öffentlich zum Liebesglück der beiden Turteltauben geäußert. Im Promiflash-Interview schwärmte Dana jetzt aber in den höchsten Tönen von Kevin!

Promiflash traf die 54-Jährige am Donnerstag auf der GALA Launch-Party in Berlin. Im Interview kam sie dabei auch auf die Beziehung ihres Kindes zu sprechen. Laut Dana sei der Kicker total schlau und natürlich auch ziemlich erfolgreich. "Also, Kevin ist ein super Typ! Wir freuen uns sehr, dass er nun in der Family ist", jubelte sie.

Luna selbst scheint jedenfalls total verliebt in den Hottie zu sein. Ende Mai hatte sie im Bild-Interview verraten, dass die beiden im vergangenen halben Jahr schon viel miteinander erlebt haben. "Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen, waren gemeinsam in Kapstadt und in Los Angeles", führte die 25-Jährige weiter aus.

Getty Images Luna Schweiger und Kevin von Anhalt im Juni 2022 in Bonn

Getty Images Dana Schweiger, Moderatorin

Getty Images Luna Schweiger und Kevin Prinz von Anhalt, Juni 2022

