Warten kommt für sie nicht in die Tüte! Dancing with the Stars-Tänzer Derek Hough (37) und seine Partnerin Hayley Erbert sind seit sieben Jahren in einer glücklichen Beziehung. Erst vor wenigen Tagen ging der Bruder von Schauspielerin Julianne Hough (33) vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Dass das Paar mit einer Hochzeit nicht warten will, macht nun seine Verlobte deutlich: Hayley verrät in einem Interview, dass sie so schnell wie möglich unter die Haube will!

Gegenüber People plaudert die Profi-Tänzerin aus, dass die anstehende Hochzeit nicht lange auf sich warten lassen wird. "Ich glaube nicht, dass einer von uns eine superlange Verlobung will", erklärt Hayley. Sieben Jahre habe die Beauty auf eine Verlobung gewartet – für den nächsten Schritt ist sie nun mehr als bereit. Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum das Paar schnellstmöglich vor den Traualtar treten möchte...

"Ich habe gehört, dass die Hochzeitsplanung verrückt ist – den Veranstaltungsort zu finden und natürlich die Einladungen und jedes kleine Detail scheint ein wenig entmutigend zu sein", erzählt die baldige Mrs. Hough in dem Interview weiter. Hilfe bekomme sie aber glücklicherweise von ihren Freunden und einem Hochzeitsplaner.

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert im März 2022

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im März 2020

Instagram / hayley.erbert Derek Hough und Hayley Erbert 2022

