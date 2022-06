Karsen Liotta gedenkt ihres geliebten Vaters. Vor wenigen Wochen erschütterte die traurige Nachricht die Filmwelt, dass Ray Liotta im Alter von 67 Jahren im Schlaf verstorben sei. Der gebürtige US-Amerikaner machte sich zu seinen Lebzeiten mit Filmen wie "Goodfellas", "Feld der Träume" oder "Marriage Story" einen Namen. Seitdem nahmen auch viele Promis, darunter Jennifer Lopez (52), von der Hollywood-Größe Abschied. Im Netz widmete Rays Tochter Karsen ihrem Papa nun einige rührende Worte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 23-Jährige nun einen alten Schnappschuss, der ihren Vater in jungen Jahren und sie als Kleinkind abbildet. Schüchtern lächelt die junge Karsen auf dem Foto in die Kamera, während ihr Vater sie auf dem Arm trägt. "Alle, die ihn kannten, haben ihn geliebt. Du bist der beste Vater, den man sich wünschen kann. Ich liebe dich. Danke für alles", schrieb die Schauspielerin nachdenklich in ihrem Post. In ihrer Story teilte sie weitere Erinnerungsstücke.

Unter dem Throwback-Pic sprachen der brünetten Beauty dann viele Fans und auch einige Berühmtheiten ihr Beileid aus. So kommentierte ein Abonnent beispielsweise: "Was für ein toller Mensch dein Vater war. Ich werde die Erinnerungen an das erste Treffen mit ihm und dir in Ehren halten. Ich sende euch Liebe". Auch Ryan Dorsey (38), Sarah Jeffery und Diana Silvers hinterließen unter dem Post einige liebevolle Worte.

Instagram / karsen_liotta Ray Liotta und seine Tochter Karsen

Getty Images Karsen Liotta, Schauspielerin

Getty Images Karsen und Ray Liotta im Januar 2016

