Sam Dylan (31) spricht über die Trennung von Rafi Rachek (32)! Am Dienstag verkündeten der einstige Prince Charming-Teilnehmer und der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat, dass sie in Zukunft getrennte Wege gehen wollen – nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung. Im Netz teilte Sam seine Gefühle daraufhin immer wieder mit seinen Fans. Nun wandte er sich erneut an seine Community und verriet: Die Trennung von ihm und Rafi war absehbar!

Via Instagram meldete sich Sam am Donnerstag mit ehrlichen Worten bei seiner Fangemeinde und erklärte, dass er nicht länger traurig sein möchte – immerhin sei Traurigkeit auch sonst nie ein Teil seines Lebens gewesen. Außerdem habe sich der 31-Jährige bereits auf die Trennung einstellen können. "Ja es stimmt, es war absehbar. [...] Ich habe immer noch gehofft, wir raufen uns wieder zusammen und es geht auch irgendwie weiter. Aber nun ist es nicht so", offenbarte er seiner Community in seiner Story.

Auch Rafi versucht bereits schnellstmöglich auf andere Gedanken zu kommen – und hat sich deshalb dazu entschieden, ihrem gemeinsamen Wohnort den Rücken zu kehren. "Ich verlasse Köln und ziehe nach Düsseldorf um. Ich muss aus der Stadt raus, um einen Schlussstrich unter die Beziehung ziehen zu können", erklärte der Influencer in einem RTL-Interview.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im Sommer 2021

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

