Hat Jill Lange (21) von Sascha Noldens bösem Plan Wind bekommen? Die ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer sind bei Ex on the Beach wieder aufeinandergetroffen. Während sich die Studentin aus Essen eine Versöhnung mit ihrem Ex-Flirt vorstellen konnte, hatte es Sascha auf etwas ganz anderes abgesehen: Er hatte vor, Jill Gefühle vorzuspielen und sie dann böse fallenzulassen. Aber hat sie etwas von seinem Vorhaben geahnt?

"Ich habe absolut nichts von Saschas Plan gewusst. Wenn ich davon etwas gewusst hätte, hätte ich mich nicht noch mal auf ihn eingelassen", betonte die 21-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Im Nachhinein würde sie gerne die Zeit zurückdrehen – und das Geschehene rückgängig machen. "Sascha hat mir die Zeit dort vermiest, weil er mir nicht egal war. Wenn ich von seiner Intention gewusst hätte, hätte ich ihn mit gutem Gewissen links liegen lassen können", hielt sie fest.

Aber hat Jill tatsächlich Gefühle für den Hobbyfußballer aufgebaut oder war das Ganze auch nur Spaß für sie? "Ich hatte nie Gefühle für Sascha. Jedoch hatte ich den meisten Bezug zu ihm und habe mich generell sehr zu ihm hingezogen gefühlt", berichtete sie. Das TV-Sternchen sei damals der Meinung gewesen, eine gute Basis für mehr mit Sascha aufgebaut zu haben. Mittlerweile ist der 25-Jährige nach Androhung von Gewalt aber aus der Sendung geflogen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Anzeige

TVNOW Sascha und Jill, "Are You The One?"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / tzasch_ Sascha, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de