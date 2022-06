Die Situation eskaliert bei Ex on the Beach. In der Kuppelshow trafen bereits einige Verflossene wieder aufeinander – andere lernten sich neu kennen. Unter anderem bandelten Sascha und Jill Lange (21) nach ihrem Streit bei Are You The One? erneut miteinander an und kamen sich näher. Auch Teezy sah seine Ex Leyla Lahouar wieder und zeigte Interesse. Doch an einem Abend kippte die Stimmung in der Villa – und Sascha und Leyla wurden ausfällig.

Vor allem weil Teezy sowohl an Gina Alicia als auch ihr Interesse zeigte, platzte Leyla der Kragen. Sie bat ihn zum Gespräch, woraufhin sich der Düsseldorfer für Gina entschied. "Du hast mich als Option offengehalten und da frag ich mich, für was bin ich hier?", wütete Leyla. Die Situation spitzte sich daraufhin derartig zu, dass die 25-Jährige auf ihren Ex einschlug und ihn wutentbrannt trat. Ihr Verhalten hatte Konsequenzen: Am nächsten Morgen musste Leyla ihre Sachen packen und gehen.

Auch bei Sascha und Jill kam es erneut zu einer Auseinandersetzung. Denn die Studentin stritt sich mit Mitstreiterin Anna Iffländer, nachdem sie sich auf einem früheren Event nicht leiden konnten. Als die beiden dann auch Sascha nach seiner Meinung fragten, rastete er aus. "Zieht mich nicht in irgendeine Scheiße rein, sonst schmeiß ich euch beide ein Glas an den Kopf. [...] Ich zertrümmere eure Köpfe", wetterte er und trat zornig gegen Blumentöpfe. Sein höchst aggressives Verhalten führte dazu, dass der Sender auch ihn die Heimreise antreten ließ.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+.

TVNOW Sascha und Jill, "Are You The One?"-Kandidaten

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

TVNOW / Markus Hertrich Sascha, Kandidat bei "Are You The One?"

