Der Kardashian-Jenner-Clan war außer sich vor Wut! Im Dezember 2021 hat Tristan Thompson (31) ein Kind mit seiner Affäre Maralee Nichols auf die Welt gebracht. Zum Zeitpunkt der Zeugung war der Basketballer allerdings noch mit Khloé Kardashian (37) zusammen – die wusste jedoch von nichts. In der neuen Folge The Kardashians können die Fans nun mit ansehen, wie der Rest der Familie zuerst von seinem Betrug erfuhr. Auch Kim, Kylie (24) und Kourtney waren total schockiert von Tristans Vaterschaftsskandal!

In der aktuellen Episode der neuen Realityserie hielten die Kameras genau den Moment fest, indem die berühmte Großfamilie von Tristans Vaterschaftsskandal erfuhr – und scheuten sich nicht, ihre Empörung kundzutun. "Ist Tristan der schlimmste Mensch auf dem Planeten?", fragte sich Kylie schockiert, als Kim ihr die Neuigkeiten erzählte. "Das ist ein nie enden wollender Strudel", fügte Kim hinzu und auch Kourtney stellte fest: "Es ist ein nicht enden wollender Verrat."

Dabei sind die Schwestern vor allem in Gedanken an ihre Schwester, die zu dem Zeitpunkt immer noch nichts von der Affäre ihres Partners wusste. "Sie hat das nicht verdient. Sie hat jetzt wirklich genug durchgemacht", fand Kylie weiter und auch Kourtney und Kim machten sich große Sorgen um ihre Schwester. Wie Khloé die Nachrichten aufnimmt, wird in der kommenden Folge ausgestrahlt.

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

Anzeige

Mega Agency Tristan Thompson und Khloé Kardashian, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de