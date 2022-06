Sie wusste es schon vor ihrer Schwester! Im vergangenen Jahr sorgten Khloé Kardashian (37) und ihr Ex-Partner Tristan Thompson (31) erneut für Schlagzeilen. Der Profibasketballer ging der Beauty mehrere Male fremd – mit seiner Affäre Maralee Nichols zeugte er sogar ein Kind. Dabei schienen Khloé und er zu dem Zeitpunkt wieder happy miteinander zu sein. Mittlerweile gehen sie wohl endgültig getrennte Wege. In der Familiendoku wird das Drama jedoch erneut thematisiert und dabei kommt heraus: Kim Kardashian (41) erfuhr vor Khloé von Tristans Untreue!

Dieses Detail ist in der Vorschau für die neueste Folge von "The Kardashians" zu sehen. In einer Szene liest Kim laut vor: "Ich, Tristan Thompson, habe diese Frau in Houston kennengelernt. Ich habe mit ihr an meinem 30. Geburtstag geschlafen", steht wohl in Gerichtspapieren, in denen Tristan die Affäre zugibt. Das habe die Vierfach-Mutter daraufhin dem Sportler geschickt und ihn gefragt: "Weiß Khloé davon? Khloé weiß nicht mal was davon!"

Wie die Geschichte weitergeht, wird erst in der kommenden Folge aufgelöst. Die Affäre sei für Khloé im ersten Moment ein großer Schock gewesen. Mittlerweile haben die Eltern vor allem für ihre gemeinsame Tochter True jedoch ein gutes Verhältnis zueinander.

Instagram Collage: Tristan Thompson und seine Ex-Affäre Maralee Nichols

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

