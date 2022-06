Saskia Atzerodt (30) lüftete das Geheimnis! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin und ihr Partner erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Geschlecht ihres Nachwuchses verrieten die werdenden Eltern auch schon: Es soll ein Junge werden. Bald ist es so weit und das Paar darf endlich seinen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Deshalb gab Saskia nun auch in der 35. Schwangerschaftswoche bekannt, wie sie ihr Baby nennen wird!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige ein Bild, auf dem sie in einem roten Kleid zu sehen ist. Die werdende Mama hält sich eine Hand auf ihren deutlich sichtbaren Schwangerschaftsbauch, während sie die andere mit kleinen Schühchen in der Hand in die Kamera streckt. Über ihren Bauch setzte sie dann die Worte: "Bald bist du bei uns, Elias." Zusätzlich schrieb voller Vorfreude in die Bildunterschrift: "Nicht mehr lange, dann halten wir dich im Arm, unser Sonnenschein Elias. Mama und Papa können es kaum abwarten."

Bevor sie den Beitrag mit dem Namen veröffentlichte, richtete sie in ihrer Story noch ein paar Worte an ihre Fans. "Noch eins vorweg – es ist unser Kind, unsere Entscheidung und wir lieben diesen Namen für unseren kleinen Schatz!", erklärte sie und fügte noch eine Bitte hinzu: "Sollte dir der Name nicht gefallen, ist das okay, aber behalte es für dich."

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt mit ihrem Partner

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt bei der Hochzeit mit ihrem Mann Sebastian

