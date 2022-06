Justin Bieber (28) teilt ein besorgniserregendes Gesundheitsupdate mit seinen Fans! Erst vor wenigen Tagen gab der "As Long As You Love Me"-Interpret bekannt, dass er einige Konzerte seiner "Justice World Tour" absagen müsse. Der Grund: Der Gesundheitszustand des Sängers hätte sich so sehr verschlechtert, dass er nicht auftreten könne. Was der gebürtige Kanadier genau hat, verriet er nicht – bis jetzt. Justin Bieber leidet unter dem Ramsay-Hunt-Syndrom!

Via Instagram verkündete Justin am Freitag einige beunruhigende Neuigkeiten zu seinem Gesundheitsszustand. Darin erklärte der Mann von Hailey Bieber (25), dass bei ihm das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert wurde – ein Folge des Windpockenvirus, durch das seine rechte Gesichtshälfte gelähmt ist. Wie in dem Video zu sehen ist, kann Justin nur mit einer Seite seines Mundes lächeln.

Damit Justin schnell wieder ganz gesund wird, will der 28-Jährige seine Auftritte vorerst auf unbestimmte Zeit auf Eis legen – immerhin sei die ganze Sache "ziemlich ernst", erklärte er weiter. Gesichtsübungen würden dem Megastar momentan dabei helfen, dass hoffentlich schon bald wieder alles beim Alten ist.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni, 2021

Anzeige

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de