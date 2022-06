Die Krallen wurden ausgefahren! In der neuen Staffel von Ex on the Beach werden die Kandidaten erneut mit ihren Verflossenen konfrontiert. Aber nicht nur die Ex-Partner sorgen für Spannungen, sondern auch zwischen den Girls scheint der Haussegen schief zuhängen: Jill (21) und Anna waren schon vor der Show nicht gut aufeinander zu sprechen – bei "Ex on the Beach" zeigen sie das immer wieder durch provokante Aussagen.

In der vierten Folge von "Ex on the Beach" kam Anna, die man von Love Island kennt, dazu. Doch als sie die Villa betrat, war eine Person gar nicht begeistert: Jill zeigte offen, dass sie keine Lust auf ihre neue Mitstreiterin hat. So sagte die ehemalige Are You The One?-Kandidatin in der aktuellen Folge: "Anna ist keine beste Freundin von mir." Nachdem sich am späten Abend dann das "Terror Tablet" zu Wort meldete, verkündete die 21-Jährige gegenüber Jay Jay: "Ich hab eine andere, die ich jetzt rauswählen will." Meint sie damit etwa Anna?

Jill erklärte der ehemaligen Love-Islanderin auch, warum sie Groll gegen sie hege. Die beiden sind sich schon einmal in Düsseldorf begegnet, doch Anna habe sie direkt mit Vorurteilen konfrontiert. "Guck mal, wir haben uns zwei Sekunden lang gesehen und du kamst direkt an und hast deine Meinung zu mir geäußert, dass du mich richtig unsympathisch findest", äußerte sich Jill gegenüber Anna.

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / jill_langee Jill Lange im Oktober 2021

