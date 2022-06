Neuzuwachs bei Ex on the Beach! Am mexikanischen Traumstrand verbrachten bereits die Kandidaten wie Gigi Birofio oder Gina Alicia ein paar aufregende Tage mit mehr oder weniger erfreulichen alten Bekanntschaften. Neben Layla Lahouar spülten die Wellen in der aktuellen Folge noch eine weitere Single-Dame an Land – die nicht bei allen für Freude sorgt. Anna Iffländer zieht bei "Ex on the Beach" ein!

Die Beauty ist schon bekannt aus Love Island, wo sie damals mit Marc Zimmermann als Zweitplatzierte die Show verließ. Die beiden trennten sich jedoch vergangenes Jahr. "Ich habe Bock auf geile Stimmung, geile Leute – ich bin offen für neue Leute", kündigte Anna jetzt an. Nach ihrer Ankunft durfte sie direkt auf ein Date mit Jay Jay – doch wirklich gefunkt hat es nicht. Als sie später in der Villa auf die anderen Kandidaten traf, herrschte jedoch eisige Stimmung: Jill Lange (21) hat gar keine Lust auf Anna!

Als alle den Neuzuwachs begrüßten, stellte sich Jill quer und gab ihr nicht die Hand. Später suchte Anna das Gespräch. Offenbar erinnerte sich die Are You The One?-Bekanntheit an eine frühere Begegnung, bei der Anna sie abstempelte: "Dass du mich richtig unsympathisch findest. [...] Ich weiß, dass du auch offen bist, genauso wie ich. Und das hat dich ja gestört!" Anna verteidigte sich jedoch und wollte damals nur ehrlich sein."Wahrscheinlich hat sie das ein bisschen übler genommen, als es gewollt war", schloss sie damit ab.

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Januar 2022

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und seine "Love Island"-Partnerin Anna Iffländer

RTL / Frank Fastner Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

