Hatte Princess Charming-Hanna Angst vor Konkurrenz? In wenigen Tagen beginnt die zweite Staffel der lesbischen Datingshow: 19 unterschiedliche Frauen wollen die neue Princess Hanna Sökeland kennenlernen! In Griechenland wird die Projektleiterin aus Hannover die Frauen bei Einzel- und Gruppendates treffen und hoffentlich ihre Mrs. Right finden! Gegenüber Promiflash verriet Hanna, ob sie Bedenken hatte, dass sich die Kandidatinnen untereinander verlieben!

Hanna machte sich keine Sorgen, im Gegenteil: "Mich hätte es nicht gestört, wenn so etwas passiert", gab die diesjährige Princess gegenüber Promiflash an. "Ich könnte mir vorstellen, dass mir das auch passiert, wenn ich in der Villa wäre", ergänzte sie danach. Aber auch mit einem Korb könnte die 28-Jährige entspannt umgehen: "Wenn ein Mensch an mir kein Interesse hat [...], dann ist das völlig in Ordnung und ich akzeptiere das. Dann möchte ich diesen Menschen aber auch nicht zwingen, in einer Show zu sein, in der er nicht sein möchte."

Auch ist bereits bekannt, wer die 19 Kandidatinnen sind, die um das Herz von Hanna kämpfen werden! Unter anderem wird die Teilnehmerin Jay nach Kreta reisen – und diese ist keine Unbekannte! Mit 412.000 Followern ist die 27-Jährige ein gefeierter TikTok-Star!

