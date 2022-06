Sie möchte am liebsten schnell Nägel mit Köpfen machen – und noch viel mehr! Vor wenigen Tagen teilte Rebel Wilson (42) ihr ganzes Glück mit der Welt: Die Schauspielerin ist nämlich in einer Beziehung mit Designerin Ramona Agruma. Mit einem zuckersüßen Post machte die Pitch Perfect-Darstellerin deutlich, wie sehr sie die neue Frau an ihrer Seite liebt. Und dass es den beiden wirklich ernst ist, macht nun auch ein Insider deutlich: Rebel und Ramona sprechen wohl schon jetzt über Hochzeit und Kids!

Wie ein Insider gegenüber The Sydney Morning Herald berichtet, wollen die zwei nicht lange fackeln – denn Ramona hat mittlerweile schon Rebels Mutter Sue Bownds kennengelernt, die extra von Sydney nach L.A. geflogen ist. Doch dabei blieb es nicht. "Das Paar hat schon offen darüber gesprochen, eine Familie zu gründen und zu heiraten", verrät die Quelle. Offenbar wollte sie sich zuvor noch den Segen von Mama Sue einholen.

Schon vor wenigen Tagen bestätigte ein Informant gegenüber People, dass die beiden ihre Partnerschaft langfristig planen. "Es ist eine sehr ernste Beziehung und sie sind superglücklich miteinander", erzählte der Insider. Bereits seit Anfang des Jahres sollen bei dem Pärchen die Funken sprühen.

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im April 2022

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im April 2022

