Liza Waschke plaudert mit Promiflash über ihr Eheleben – das sich schon bald zum ersten Mal jährt! Im September vergangenen Jahres machte der Berlin - Tag & Nacht-Star völlig überraschend öffentlich, geheiratet zu haben. Zuvor war nicht mal bekannt gewesen, dass die Schauspielerin einen festen Partner hat. Seit fast einem Jahr geht Liza schon als Ehefrau durchs Leben und hat im Promiflash-Interview nun verraten, wie sich das so anfühlt!

Promiflash traf die 32-Jährige am Rande eines Fotoshootings für die beliebte RTL2-Daily in Berlin. Darauf angesprochen, wie die Ehe mit ihre unbekannten Mann so läuft, verkündete Liza glücklich: "Ich habe bald ersten Hochzeitstag! Das erste Jahr war superschön. Die meisten sagen, es macht irgendwie keinen Unterschied, aber doch! Man fühlt sich noch mehr miteinander verbunden!" Wann genau sich ihr großer Tag jährt, ließ die Milla-Darstellerin offen und erklärte außerdem, dass sie noch nichts für den Jahrestag geplant hätten.

Besonders schön an der Ehe finde Liza vor allem das gemeinsame Vorausschauen in die Zukunft: "Das klingt jetzt pragmatisch – aber jetzt hat man [die Hochzeit] abgehakt, jetzt kann man den und den Step weitergehen und hat auf einmal neue Gedankengänge, was man noch gemeinsam erledigen oder machen möchte", erklärte sie freudig. Ob auch schon der eine oder andere Gedanke für die Kinderplanung verschwendet wurde, verriet Liza nicht. Offen scheint die TV-Schönheit aber auf jeden Fall für dieses Kapitel im Leben zu sein: "Es kommt, wie es kommt", schloss sie schmunzelnd ab.

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Liza Waschke bei der Lambertz Fine Art Kalenderpräsentation in Berlin

Anzeige

RTLZWEI Liza Waschke, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / liza.waschke Liza Waschke im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de