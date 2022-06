Dua Lipa (26) lässt die Muskeln spielen! Seit Februar ist die "Levitating"-Interpretin auf großer Welttournee. Von den USA über Großbritannien bis hin zu Spanien oder Portugal war in den vergangenen Wochen alles dabei. Noch bis Ende Juni ist sie unterwegs und hat dann vier Wochen Pause – bis es dann noch bis Ende November weiter auf die großen Bühnen geht. Bei so einem Pensum muss Dua natürlich ziemlich sportlich unterwegs sein und das stellte die 26-Jährige nun einmal mehr unter Beweis!

Am vergangenen Sonntag teilte Dua mehrere knackige Spiegel-Selfies auf Instagram – vermutlich aus Portugal, denn dort stand sie am selben Abend in Lissabon auf der Bühne. In einer schwarzen Hüfthose und nur einem kleinen, dunkelgrünen Bikinioberteil mit Glitzersternchen in der Mitte setze sie ihre knackige Körpermitte in Szene. Denn Duas Bauch ist nicht nur ultraflach, sondern auch ordentlich durchtrainiert.

Ob sie mit den Fotos vielleicht auch einen ganz besonderen Herren beeindrucken will? Anfang Juni wurde Dua nämlich zusammen mit Élite-Star Arón Piper (25) in einer Diskothek in Madrid erwischt: Im Netz kursierte ein Video aus dem Nachtclub, das die Sängerin und den Schauspieler innig tanzend zeigt. Bisher kommentierte keiner der beiden die Gerüchte. Die neueste Schnappschuss-Reihe betitelte Dua allerdings mit dem Wort "ultrasolo" – ob sie damit sich selbst meint, bleibt offen.

Getty Images Dua Lipa bei ihrem Konzert-Auftritt in Paris im Mai 2022

Instagram / dualipa Dua Lipas Körpermitte

Getty Images Dua Lipa bei einem Auftritt in Paris im Mai 2022

