Zurzeit ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (28) bei Kampf der Realitystars zu sehen. Nach einer Challenge bekam Yeliz in der aktuellen Folge als Belohnung einen Anruf nach Hause. Die Produktion legt sogar noch einen obendrauf und ermöglicht das Telefonat als Video-Anruf und zusätzlich zu ihrer Familie noch ins Hotel zu ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) und ihrer Tochter Snow – die sie auf die Reise nach Mexiko begleitet hatten. Gegenüber Promiflash erzählte sie nun, wie kurz der Call während der Show eigentlich war!

Die 28-Jährige zeigte sich sichtlich glücklich über die Möglichkeit, nach Wochen der Trennung mal wieder ihre Tochter zu sehen. Dennoch blieb ihr nur sehr wenig Zeit, wie sie im Promiflash-Interview verriet. Daher versuchte sie ihre Aufmerksamkeit vollkommen auf Snow zu richten und ließ andere Ereignisse zur Show außen vor: "Nein, ich habe Paco nicht erwähnt, ich hatte nur 60 Sekunden Zeit zum Telefonieren."

Und wie der Name Reality-Format verspricht, wurden auch für den Zuschauer im Fernsehen keine Details des Telefonats zwischen Yeliz und ihrem Ex Jimi rausgeschnitten. "Man hat so gut wie alles von dem Telefonat gesehen", betonte sie.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de